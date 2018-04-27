Хрупкой Вике нужен специальный подъёмник

Детский хоспис "Дом с маяком" собирает деньги на прикроватный подъёмник для 13-летней Вики. Девочка живёт с диагнозом ДЦП. Каждое неаккуратное движение опасно для неё.

13-летняя Вика оказалась в реанимации с первых минут жизни. Когда девочка родилась, она не задышала и не закричала. Малышке поставили диагноз — ДЦП. Полгода она находилась в больницах. Когда они с мамой вернулись домой, поняли, что остались одни.

— Дочкиного отца мы видели последний раз, когда Викушке было шесть месяцев, он ушёл, сейчас ей уже 13 лет, на тот момент мы находились в больнице в Солнцево, — рассказывает мама Вики Жанна Дубиева.

Вика очень любит общаться и посещать новые места. Но каждое неосторожное движение опасно для неё. У девочки хрупкие кости.

— Недавно делали рентген и, кажется, опять что-то сломали. Каждый год — перелом, — говорит мама Вики.

Мама Жанна и любимая собака Зося — лучшие друзья Вики. Иногда к девочке в гости приходят преподаватели. Они учат её рисовать. Чтобы малышка могла чаще посещать новые места, а маме было проще за ней ухаживать, необходим прикроватный подъёмник. Специальное устройство стоит 77 тысяч рублей. У мамы Вики таких денег нет.

Помочь Вике и её маме может каждый. Достаточно отправить СМС на номер 1200. В тексте — слово "ПОМОЩЬ" и сумма перевода. Минимальная сумма, которую можно пожертвовать таким способом, — 50 рублей. Подтвердите перевод, если мобильный оператор пришлёт соответствующий запрос, иначе деньги не дойдут.