Матвиенко заявила, что новому правительству придётся действовать решительно

Новому правительству РФ, которое будет сформировано после инаугурации президента, придётся действовать продуманно и решительно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— Требования к новому правительству выдвигает само время. Задачи стоят сложные, амбициозные. Действовать придётся продуманно и решительно, — сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете".
Она также напомнила о задаче перед страной, которую сформулировал президент России.
— Президент России чётко сформулировал задачу — страна должна совершить рывок в своём развитии. Из этого следует, что времени на раскачку нет, — добавила спикер.
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