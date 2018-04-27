Матвиенко заявила, что новому правительству придётся действовать решительно

Новому правительству РФ, которое будет сформировано после инаугурации президента, придётся действовать продуманно и решительно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Требования к новому правительству выдвигает само время. Задачи стоят сложные, амбициозные. Действовать придётся продуманно и решительно, — сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете".

Она также напомнила о задаче перед страной, которую сформулировал президент России.

— Президент России чётко сформулировал задачу — страна должна совершить рывок в своём развитии. Из этого следует, что времени на раскачку нет, — добавила спикер.