Госдолг Украины в марте увеличился на $600 млн

По состоянию на 31 марта текущего года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,8 процента, или на 600 миллионов долларов, и составил $77,37 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.

В то же время в национальной валюте госдолг уменьшился на 0,73 процента, или на 15,01 миллиарда, и теперь насчитывает два триллиона 54 миллиарда гривен.

По данным Министерства финансов, снижение в гривневом эквиваленте случилось в основном за счёт разницы курсов валют на конец отчётного периода по сравнению с предыдущим.

Также отмечается, что в структуре госдолга валютный рост связан с увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.