Трамп: Дети журналистов ведут себя лучше, чем их родители

Лидер США принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула.

Дети журналистов президентского пула ведут себя куда лучше, чем их родители, заявил президент США Дональд Трамп.

.@realDonaldTrump, taking part in "take your child to work day", invited children of White House Staff and White House press corps into the Oval Office for a group photo. #TakeOurChildToWorkDay #TakeOurChildrenToWorkDay pic.twitter.com/77gJJpmWcU — Doug Mills (@dougmillsnyt) 26 апреля 2018 г.

— Вообще-то дети мне задают куда лучшие вопросы, если правду сказать. Ваши родители сейчас ведут себя очень мило, просто поверить не могу! Не хотят оконфузиться перед вами. Понимаете? Они такие милые, просто не могу поверить! — сказал Трамп.

Президент также спросил, стоит ли выгнать родителей-журналистов из Овального кабинета, пока идёт встреча. Дети ответили, что стоит.

В ходе визита в Белый дом дети журналистов посетили Овальный кабинет и Розовый сад Белого дома, а также специальный брифинг, который организовала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. На этом брифинге обсуждались и серьёзные вопросы, например поездка Трампа в Великобританию 13 июля.