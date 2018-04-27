Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть ребёнка под Ростовом

Также под колёса автомобиля попала женщина 1986 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

На трассе Ростов-на-Дону — Азов водитель сбил насмерть ребёнка и скрылся с места ДТП. Сейчас его поиском занимаются сотрудники полиции, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария случилась в 22:10 мск на девятом километре дороги в районе села Кулешовка.

Как рассказали в ГИБДД, женщина и ребёнок 2005 года рождения попали под колёса автомобиля, когда перебегали дорогу, выйдя из автобуса. В результате ДТП ребёнок погиб, а женщина с травмами различной степени тяжести находится в медучреждении.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя и марку его машины.