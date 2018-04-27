Собянин: Система распознавания лиц в метро за два месяца нашла 9 разыскиваемых

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря системе распознавания лиц за два месяца в столичном метро нашли девять человек, которые находились в розыске. Об этом градоначальник сообщил на своём сайте.
По словам Собянина, его удивила информация об обнаружении первого преступника системой распознавания лиц в метро.
Также градоначальник подчеркнул, что эта система создавалась не специально под чемпионат мира по футболу 2018 года, а её цель —постоянная работа по обеспечению безопасности метро Москвы.
Кроме того, Собянин сообщил, что программа обошлась в 3 миллиона рублей.
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