Собянин: Система распознавания лиц в метро за два месяца нашла 9 разыскиваемых

По словам градоначальника, система создавалась не специально под ЧМ-2018 в России, а для постоянной работы по обеспечению безопасности в московском метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря системе распознавания лиц за два месяца в столичном метро нашли девять человек, которые находились в розыске. Об этом градоначальник сообщил на своём сайте.

По словам Собянина, его удивила информация об обнаружении первого преступника системой распознавания лиц в метро.

Также градоначальник подчеркнул, что эта система создавалась не специально под чемпионат мира по футболу 2018 года, а её цель —постоянная работа по обеспечению безопасности метро Москвы.

Кроме того, Собянин сообщил, что программа обошлась в 3 миллиона рублей.