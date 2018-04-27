Трамп доложил конгрессу о борьбе с "пагубным российским влиянием"

При этом весь текст доклада в Белом доме не обнародовали. Скорее всего, из-за содержащейся в нём секретной информации это не случится и в будущем.

Американский лидер Дональд Трамп представил Конгрессу США доклад, в котором он рассказал о борьбе с "пагубным российским влиянием", как того требует оборонный бюджет. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

При этом весь текст доклада в администрации Трампа решили не обнародовать. Скорее всего, из-за содержащейся в нём секретной информации это не случится и в будущем.

Пункт 1256 оборонного бюджета США на текущий год требует от Трампа доложить конгрессу об операциях в киберпространстве и в информационной области. Так, Госдепу и Минобороны США нужно представить "предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности РФ".

Кроме того, главе Белого дома необходимо доложить о совместных с западными странами киберучениях, а также о сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности.