В США сенатора наказали за дорогие подарки от спонсора

"Суровое порицание" верхней палаты конгресса не должно сказаться на работе Менендеса.

Комитет сената США по этике наказал сенатора-демократа от Нью-Джерси Роберта Менендеса за дорогие подарки, которые он получил от спонсора. Об этом говорится в заявлении комитета.

— Вы неоднократно и сознательно получали подарки значительной ценности... не получая при этом необходимого одобрения конгресса, и вы не задекларировали ряд подарков, как того требуют правила сената и федеральное законодательство, — заявили в сенате.

Менендес является старшим демократом в комитете по международным отношениям верхней палаты конгресса. Ранее он был судим по тем же обвинениям, однако присяжные его оправдали.