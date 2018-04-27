Трамп рассказал, что остался в России сразу после конкурса красоты в 2013 году

Тем самым американский лидер опроверг слова бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не сразу улетел из России после конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2013 году.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что Трамп отрицал, что останавливался на ночь в Москве после конкурса красоты в 2013 году. После этого некоторые СМИ пришли к выводу, что президент солгал Коми, так как данные о перемещении частного самолёта Трампа говорили о нескольких днях пребывания в России.

— Он (Джеймс Коми. — Прим. Лайфа) говорит, что я не ночевал там. Конечно, я оставался там. Я оставался на очень короткое время. Его записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.