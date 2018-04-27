Трамп рассказал, что остался в России сразу после конкурса красоты в 2013 году

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Трамп рассказал, что остался в России сразу после конкурса красоты в 2013 году

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Тем самым американский лидер опроверг слова бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не сразу улетел из России после конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2013 году.

Ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что Трамп отрицал, что останавливался на ночь в Москве после конкурса красоты в 2013 году. После этого некоторые СМИ пришли к выводу, что президент солгал Коми, так как данные о перемещении частного самолёта Трампа говорили о нескольких днях пребывания в России.

— Он (Джеймс Коми. — Прим. Лайфа) говорит, что я не ночевал там. Конечно, я оставался там. Я оставался на очень короткое время. Его записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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