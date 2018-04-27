Госдеп рассказал, какие страны не поддерживают позицию США в Генассамблее ООН

По словам постпреда США при международной организации Никки Хейли, "это неприемлемый отклик на инвестиции" Америки.

Госдепартамент США составил список стран, обычно поддерживающих и не поддерживающих позицию Штатов в Генассамблее ООН.

Из доклада Госдепа следует, что в прошлом году Генеральная ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31 проценте случаев большая часть государств — членов ГА голосовала так же, как США, — это на 10 процентов ниже показателя 2016 года.

Так, в десятку стран, чьи решения чаще всего совпадали с решениями США в Генассамблее, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.

Среди государств, которые часто не разделяют позицию Вашингтона, оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, КНДР, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

— Этот список результатов голосования говорит сам за себя. Президент Трамп хочет обеспечить, чтобы наша поддержка в виде долларов — самая щедрая в мире — всегда служила американским интересам. Мы поможем ему увидеть, что больше американский народ не будут недостаточно ценить, — говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.