Большинство жителей США поддерживает удар по Сирии

Также предполагаемой встрече Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном симпатизировало 69 процентов респондентов.

Большинство американцев одобрило ракетные удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории и намерения главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом свидетельствуют данные опроса Harvard-Harris Pol.

Участниками опроса, проводившегося с 22 по 24 апреля, стали 1549 зарегистрированных избирателей.

Отмечается, что атаку Сирии поддержало 65 процентов американцев, а 35 — не одобрило это решение администрации Трампа. Также более половины (57%) участников опроса выразило мнение, что Вашингтону нужно "совершать удары по Сирии каждый раз, когда она применяет химическое оружие", а почти половина (43%) — противники агрессии Штатов.

Кроме того, предполагаемой встрече президента США с лидером КНДР симпатизировало 69% респондентов. Также около 56% американцев одобрило подход Вашингтона по установлению отношений с северокорейской стороной.