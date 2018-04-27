В Мексике участниками ДТП стало более 20 легковых и грузовых автомобилей

Несколько машин получило серьёзные повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.

На одной из трасс в штате Веракрус на юго-востоке Мексики произошла авария, в которой столкнулось более 20 легковушек и грузовиков. Об этом сообщает газета Universal.

Se registra carambola de más de 20 vehículos en Veracruz; no hay lesionados https://t.co/VG1ouXv9JW pic.twitter.com/qnHzf6aJD0 — El Universal (@El_Universal_Mx) 26 апреля 2018 г.

Отмечается, что к массовому ДТП привела плохая видимость на дороге. Начало аварии было положено, когда водитель грузовика проигнорировал правила дорожного движения.

Несколько машин получило серьёзные повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.