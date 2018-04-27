В Мексике участниками ДТП стало более 20 легковых и грузовых автомобилей

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В Мексике участниками ДТП стало более 20 легковых и грузовых автомобилей

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Несколько машин получило серьёзные повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.

На одной из трасс в штате Веракрус на юго-востоке Мексики произошла авария, в которой столкнулось более 20 легковушек и грузовиков. Об этом сообщает газета Universal.

Отмечается, что к массовому ДТП привела плохая видимость на дороге. Начало аварии было положено, когда водитель грузовика проигнорировал правила дорожного движения.

Несколько машин получило серьёзные повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал.

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