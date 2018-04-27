СМИ: В реестр запрещённых сайтов попали IP-адреса "Одноклассников" и Facebook

Роскомнадзор внёс IP-адреса социальных сетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Twitter и Facebook в список запрещённых сайтов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в реестр запрещённых попали по одному IP-адресу "Одноклассников" и "Вконтакте", три адреса Twitter, пять адресов Facebook и "Яндекса". Кроме того, в списке оказались 14 адресов Amazon, 29 адресов Microsoft и 33 адреса Google.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. В результате возникли проблемы с доступом в РФ к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков.