"Зенит" пригласил Джареда Лето на игру с ЦСКА

Концерт группы Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является Лето, состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Санкт-петербургский "Зенит" обратился к американскому рок-музыканту и актёру Джареду Лето с приглашением посетить поединок 28-го тура РФПЛ против московского ЦСКА.

Hey @JaredLeto if you're in St. Petersburg this weekend want to visit the Zenit v CSKA Moscow game as our guest? #ZenitCSKA pic.twitter.com/QQRql3Mquj — FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 апреля 2018 г.

— Эй, Джаред, если будешь на выходных в Санкт-Петербурге, не хочешь посетить матч "Зенит" — ЦСКА в качестве нашего гостя? — говорится в аккаунте питерского клуба в "Твиттере".

Концерт группы Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является Лето, состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля. Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдёт спустя два дня, 29 апреля, на стадионе "Санкт-Петербург".