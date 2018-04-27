"Зенит" пригласил Джареда Лето на игру с ЦСКА

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"Зенит" пригласил Джареда Лето на игру с ЦСКА

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Музыкант Джаред Лето. Фото: ©Twitter/JARED LETO

Концерт группы Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является Лето, состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Санкт-петербургский "Зенит" обратился к американскому рок-музыканту и актёру Джареду Лето с приглашением посетить поединок 28-го тура РФПЛ против московского ЦСКА.

— Эй, Джаред, если будешь на выходных в Санкт-Петербурге, не хочешь посетить матч "Зенит" — ЦСКА в качестве нашего гостя? — говорится в аккаунте питерского клуба в "Твиттере".

Концерт группы Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является Лето, состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля. Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдёт спустя два дня, 29 апреля, на стадионе "Санкт-Петербург".

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