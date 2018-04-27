Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе

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Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали предварительную беседу за закрытыми дверями перед официальными переговорами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки и обменялись улыбками в приграничном пункте Пханмунджом на саммите.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.

Сразу после рукопожатия Мун Чжэ Ин по приглашению своего коллеги из КНДР сделал шаг на северокорейскую сторону границы. Там лидеры двух стран сфотографировались.

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