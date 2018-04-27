Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на границе

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки и обменялись улыбками в приграничном пункте Пханмунджом на саммите.
BREAKING: Kim Jong-un becomes first North Korean leader to cross border into South and shakes hands with President Moon Jae-in https://t.co/8ZM8RLNv9J pic.twitter.com/HTBLMU8x2H— Daily Mirror (@DailyMirror) 27 апреля 2018 г.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.
Сразу после рукопожатия Мун Чжэ Ин по приглашению своего коллеги из КНДР сделал шаг на северокорейскую сторону границы. Там лидеры двух стран сфотографировались.
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