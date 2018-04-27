СМИ показали кадры убийства главы непризнанного правительства Йемена

Отмечается, что убитый Салех ас-Саммад ранее грозил Саудовской Аравии "годом, полным баллистических ракет".

Телеканал Al Arabia опубликовал видео авиаудара ВВС Саудовской Аравии, в результате которого погиб один из лидеров удерживающей власть группировки хуситов "Ансар Аллах" Салех ас-Саммад.

На видеозаписи показано, как первая ракета попала в машину, из которой выбежали люди. Затем саудовские ВВС запустили в них вторую ракету.

Об убийстве руководителя Высшего политического совета Йемена стало известно 23 апреля. Духовный лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси возложил ответственность за налёт на США и Саудовскую Аравию, пообещав, что причастные к гибели лидера хусситов будут наказаны.

Салех ас-Саммад занимал должность с августа 2016 года, являясь лидером государства. Убитый ранее грозил Саудовской Аравии "годом, полным баллистических ракет".