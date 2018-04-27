В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и слушать музыку без наушников

Вскоре в аэропортах установят информационные стенды о правилах поведения, за нарушение которых введены штрафы.

Московская областная дума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят штрафовать пассажиров аэропортов "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" за нарушения правил поведения. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального парламента.

Так, штрафовать пассажиров будут за прослушивание музыки без наушников, засорение территории, загромождение проходов и несоблюдение правил пользования эскалаторами, лифтами, креслами в зоне ожидания.

Также запрещается сидеть на полу, размещать багаж на сиденьях, лежать на креслах и лавках, передвигаться по территории аэропортов верхом на животных и велосипедах. Кроме того, штраф предусмотрен для граждан, предлагающих свои услуги или занимающихся попрошайничеством.