"Синяя тряпка". Захарова прокомментировала политику Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика западных партнёров проходит в тайне, будто за "синей тряпкой", которой представители Госдепа США закрыли от журналистских камер проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле.

— Вот это тряпка настолько символична. Всё, что делают наши западные партнёры сейчас, проходит также за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно: мы взламываем, — рассказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Также она подчеркнула, что западная дипломатия и политика проходят за такой "синей тряпкой".

Напомним, ранее представителям США удалось попасть на территорию резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на двери. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти действия Штатов являются рейдерским захватом. В итоге 24 апреля сотрудники закрытого генконсульства в Сиэтле покинули город. Позднее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал действия Вашингтона в отношении генконсульства антироссийскими и очень недружественными.