Агутин предположил, что шоу "Голос" полностью сменит состав жюри в новом сезоне

"Золотым составом" телевизионного проекта считается четвёрка наставников: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.

Состав жюри нового сезона проекта "Голос" на Первом канале может быть полностью обновлён, заявил музыкант Леонид Агутин.

— Если пригласят (в состав жюри "Голоса". — Прим. Лайфа), то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый, — сказал Агутин РИА "Новости".

Певец также высказался по поводу того, считает ли он для себя этот проект закрытым.

— "Голос" — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет, — добавил Агутин.