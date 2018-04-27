Агутин предположил, что шоу "Голос" полностью сменит состав жюри в новом сезоне

Состав жюри нового сезона проекта "Голос" на Первом канале может быть полностью обновлён, заявил музыкант Леонид Агутин.
— Если пригласят (в состав жюри "Голоса". — Прим. Лайфа), то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый, — сказал Агутин РИА "Новости".
Певец также высказался по поводу того, считает ли он для себя этот проект закрытым.
— "Голос" — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет, — добавил Агутин.
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