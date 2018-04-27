В России вдвое могут снизить госпошлину при оформлении электронных документов

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В России вдвое могут снизить госпошлину при оформлении электронных документов

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Фото: © Flickr/benyeh2

Для получения скидки также необходимо заказать документ через портал госуслуг или связанные с ним сайты и через него же оплатить госпошлину.

Россияне, которые откажутся от бумажной справки или выписки в пользу электронной, получат скидку 50 процентов на госпошлину. Соответствующий законопроект разработали в Минкомсвязи, пишут "Известия".

По мнению экспертов, переход на электронный вид документов поможет сократить время их подготовки и сэкономить тонны бумаги.

Отмечается, что разработка законопроекта о снижении размера госпошлин предусмотрена планом Правительства РФ на этот год. Документ представят в правительство в августе и внесут в Госдуму в октябре.

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