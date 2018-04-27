В Кузбассе начали проверку по факту гибели девочки под завалами гаража

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В Кузбассе начали проверку по факту гибели девочки под завалами гаража

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Прокуратура Кемеровского района в Кузбассе начала проверку в связи с гибелью 14-летней девочки под завалами заброшенного гаража в посёлке Благодатный.

— Прокуратурой Кемеровского района проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, будет установлено, кому принадлежало здание и соблюдались ли нормы безопасности при его эксплуатации, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, инцидент произошёл в четверг, 26 апреля. Как сообщал Лайф, в момент обрушения в гараже находились два подростка — девочка и мальчик. В результате случившегося девочка погибла, а её приятель с различными травмами был доставлен в больницу.

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