Тайный миллионер. В Приморье полицейского уволили за перепродажу 5 машин

Отмечается, что уже экс-сотрудник полиции нарушил требования ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции" при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Старший уполномоченный УМВД РФ по Приморскому краю был уволен из полиции за сокрытие восьми миллионов рублей, поступивших на открытый им счёт в кредитной организации, и перепродажу пяти машин. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что уже экс-сотрудник полиции нарушил требования ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции" при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Кроме того, по данным ведомства, мужчина с 2013 по 2017 год перепродал пять дорогих машин. Таким образом, оперуполномоченный нарушил запрет для госслужащих на право осуществлять предпринимательскую деятельность.

— При этом сведения о доходах, полученных сотрудником внутренних дел от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены, — указывается в сообщении.

В итоге полицейского уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой "в связи с утратой доверия".