В США прокомментировали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Белый дом выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын смогут урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.
JUST IN: White House issues statement on Inter-Korean Summit. "We are hopeful that talks will achieve progress toward a future of peace and prosperity for the entire Korean Peninsula." https://t.co/wFj0FbhTr7 pic.twitter.com/4HfzpVzXb4— ABC News (@ABC) 27 апреля 2018 г.
— Мы надеемся, что переговоры приведут к прогрессу в достижении мира и процветания всего Корейского полуострова, — приводит заявление Белого дома телеканал ABC.
Как ранее сообщал Лайф, встреча глав Северной и Южной Кореи состоялась сегодня в 3:30 мск. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.
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