В США прокомментировали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

В сообщении Белого дома говорится, что они готовы продолжить подготовку ко встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Белый дом выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын смогут урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

JUST IN: White House issues statement on Inter-Korean Summit. "We are hopeful that talks will achieve progress toward a future of peace and prosperity for the entire Korean Peninsula." https://t.co/wFj0FbhTr7 pic.twitter.com/4HfzpVzXb4 — ABC News (@ABC) 27 апреля 2018 г.

— Мы надеемся, что переговоры приведут к прогрессу в достижении мира и процветания всего Корейского полуострова, — приводит заявление Белого дома телеканал ABC.

Как ранее сообщал Лайф, встреча глав Северной и Южной Кореи состоялась сегодня в 3:30 мск. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.