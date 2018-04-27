В США прокомментировали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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В США прокомментировали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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Фото: © Flickr/angela n.

В сообщении Белого дома говорится, что они готовы продолжить подготовку ко встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Белый дом выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын смогут урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

— Мы надеемся, что переговоры приведут к прогрессу в достижении мира и процветания всего Корейского полуострова, — приводит заявление Белого дома телеканал ABC.

Как ранее сообщал Лайф, встреча глав Северной и Южной Кореи состоялась сегодня в 3:30 мск. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.

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