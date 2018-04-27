В Гватемале отменили приговор семье беглого российского бизнесмена

Отмечается, что по законодательству этой южноамериканской страны россияне, будучи мигрантами, не могли преследоваться за фальшивые документы, но ранее судьи не учли это обстоятельство.

Конституционный суд Гватемалы отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело россиян Битковых, арестованных за использование фальшивых документов. Об этом сообщает издание Publinews.

#NACIONALES @CC_Guatemala anula condena contra familia rusa Bitkov. Según su abogado defensor, esta resolución implicaría la libertad inmediata para las tres personas. https://t.co/vZP7r3LiIm pic.twitter.com/8xBYWZDEZs — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) 26 апреля 2018 г.

Напомним, Игорь, его жена Ирина и дочь Анастасия Битковы с поддельными паспортами были задержаны спецслужбами этой южноамериканской страны в 2015 году. У беглого семейства (в России его глава обвиняется в преднамеренном банкротстве комбината в Немане) тогда изъяли машины "Тойота-Королла", "Ниссан" и "Тойота — Ленд Крузер Прадо", а также около одного миллиона кетцалей наличными (около 120 тысяч долларов США).

Отменяя приговор семье Битковых, Конституционный суд Гватемалы сослался на Палермскую конвенцию ООН и миграционный закон страны. Отмечается, что по законодательству Гватемалы россияне, будучи мигрантами, не могли преследоваться за фальшивые документы, но ранее судьи не учли это обстоятельство.