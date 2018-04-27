Хабаровчанин отправил письмо в суд с угрозами убить судью

Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества, оскорбление представителя власти, угрозу убийством и неуважение к суду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, приславшего в суд электронное письмо, в котором он грозился убить судью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, мужчина, будучи несогласным с решением судьи по его гражданскому делу, направил на сайт суда письмо с обещаниями убить представителя Фемиды. При этом в своём послании 53-летний хабаровчанин использовал нецензурную брань.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества, оскорбление представителя власти, угрозу убийством и неуважение к суду.

В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до трёх лет тюремного заключения.