МЧС предупредило об опасности взлома хакерами подушек безопасности

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МЧС предупредило об опасности взлома хакерами подушек безопасности

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Фото: Flickr © Circula Seguro

Хакеры могут дистанционно отключать подушки безопасности, предупредили в центре мониторинга МЧС России "Антистихия".

— В 2018 году возможны атаки подключённых к Интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за её владельцем) и медицинских приборов, — цитирует РИА "Новости" этот документ.

По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на информационные объекты России увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учётных данных (23%).

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