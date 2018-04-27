В Казани при задержании нарушителя погиб инспектор ДПС

В ДТП пострадал и ещё один сотрудник полиции — он получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

В Казани в ночь на пятницу, 27 апреля, при исполнении служебных обязанностей погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает агентство "Татар-информ".

В тёмное время суток экипаж ГИБДД заметил БМВ. Водитель этого авто нарушал ПДД, но требование остановиться проигнорировал. В итоге началась погоня, к которой подключились ещё несколько экипажей ГАИ.

На перекрёстке водитель БМВ пролетел на красный свет и протаранил перегородившую дорогу "Ладу-приору". При этом основной удар пришёлся на пассажирскую часть патрульного автомобиля, где находился Юрий М. Инспектор ДПС был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Напарник погибшего 44-летнего полицейского также пострадал в этом ДТП. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

По предварительной информации, водитель БМВ находился в нетрезвом состоянии. По данным агенства, 31-летнего мужчину в 2015 году уже лишали водительских прав за оставление места аварии.