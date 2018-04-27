Лидеры КНДР и Южной Кореи обсудили вопрос денуклеаризации

Лидеры Северной и Южной Кореи обсудили денуклеаризацию КНДР, об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

— Лидеры говорили о денуклеаризации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам. Консультации будут продолжены сегодня, по их итогам будет подписана совместная декларация, — отметил он.

Встреча лидеров двух стран — Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына — состоялась сегодня. Переговоры длились один час сорок минут.