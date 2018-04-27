Дожди и до плюс 16 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Как отметили в погодном центре "Фобос", небольшое влияние на погоду в столице окажет прошедший накануне атмосферный фронт.
— Переменная облачность ожидается во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди, — приводит сообщение метеоролога РИА "Новости".
Максимально воздух сегодня прогреется до +14...+16 градусов, в Подмосковье ожидается +12...+17 градусов.
Ветер в столице — юго-западный, западный со скоростью 4–9 метров в секунду.
Как ранее писал Лайф, праздничные выходные в Москве начнутся с дождей.
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