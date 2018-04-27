Дожди и до плюс 16 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

Читайте также

Дожди и до плюс 16 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

1899
Ранее также сообщалось, что праздничные выходные в столице начнутся с дождливой погоды.

Сегодня, 27 апреля, в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Как отметили в погодном центре "Фобос", небольшое влияние на погоду в столице окажет прошедший накануне атмосферный фронт.

— Переменная облачность ожидается во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди, — приводит сообщение метеоролога РИА "Новости".

Максимально воздух сегодня прогреется до +14...+16 градусов, в Подмосковье ожидается +12...+17 градусов.

Ветер в столице — юго-западный, западный со скоростью 4–9 метров в секунду.

Как ранее писал Лайф, праздничные выходные в Москве начнутся с дождей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×