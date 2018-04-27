В Киргизии ищут мошенника, вымогавшего с министров по $150 "взятки"

Сотрудники милиции Киргизии приступили к поискам мошенника, который звонил федеральным министрам и, представляясь "правой рукой президента", требовал с них взятки — по 150 долларов за назначение.

— Некий гражданин звонил новым министрам, в частности главе Министерства сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву, и вымогал деньги, — сообщает агентство 24.kg со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

Мошенник якобы называл себя "правой рукой президента" и заявлял членам кабмина, что они должны "благодарить за кресло". Некоторые поддались на шантаж и перечислили "благодетелю" по 150 долларов. Сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Новый состав Правительства Киргизии был сформирован 20 апреля нынешнего года.