Сотрудник СБУ утопил товарища, чтобы скрыть факт ДТП

Экспертиза выявила, что смерть полицейского наступила не из-за аварии, а "в результате убийства по неосторожности".

На Украине раскрыли обстоятельства загадочной смерти полицейского. Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции страны, речь идёт о преступлении, произошедшем в октябре 2017 года в Кировоградской области.

Как рассказали в ведомстве, 24-летнего старшего лейтенанта бросил в колодец посреди поля сотрудник СБУ, посчитав его погибшим в результате ДТП. Машину погибшего обнаружили в близлежащем водоеме.

Выяснилось, что лейтенант полиции поехал на охоту вместе с двумя товарищами — 27-летним сотрудником СБУ и 33-летним жителем Благовещенского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины заметили косулю и решили преследовать её прямо на автомобиле, однако в ходе погони старая машина "Жигули" перевернулась.

— В результате ДТП владелец машины, который сидел на пассажирском месте, оказался прижат металлическим каркасом и не подавал признаков жизни, — говорится в сообщении ведомства.

Опасаясь огласки, товарищи решили не вызывать полицию и скорую, а скрыть происшествие. Они сбросили тело оперативника в колодец, для надёжности прикрепив к его ноге тяжёлый камень. Как позже показала экспертиза, причиной смерти правоохранителя стали не травмы, полученные в результате ДТП, а механическая асфиксия от утопления, а значит — полицейский был бы жив, будь ему вовремя оказана медицинская помощь.