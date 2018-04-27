Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов соцсетей

Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку IP-адресов социальных сетей, среди которых "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук", технологической особенностью работы. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в "Фейсбуке".

— Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы, — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кроме того, операторам связи не были направлены никакие уведомления с требованием о запрете перечисленных социальных сетей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор внёс IP-адреса социальных сетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук" в список запрещённых сайтов.