В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники — с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, 9 мая, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

— Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений, — отмечает глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Запрет будет распространяться и на лёгкие спиртные напитки — в том числе пиво. В частности, алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах, находящихся вблизи от мест массовых праздничных гуляний, — пешеходных улиц, площадей и парков.

В мэрии напомнили, что 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая являются нерабочими днями. В столице пройдёт более трёхсот праздничных мероприятий.