ФСИН: На свободу из колоний для пожизненно заключённых вышли пять человек

Как отметили в ведомстве, осуждённые получили возможность добиться смягчения назначенного им приговора.

В России на свободу вышли пять пожизненно осуждённых после гуманизации уголовных наказаний. Об этом рассказал начальник Управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН РФ генерал-майор Игорь Вединяпин.

— За время существования исправительных колоний для осуждённых к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осуждённых, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы, — сообщил офицер.

Во всех этих случаях основанием для освобождения так или иначе стала гуманизация уголовных наказаний. По словам Вединяпина, осуждённые на пожизненный срок получили возможность добиться смягчения назначенного им приговора. В итоге они получили определённые сроки лишения свободы вместо пожизненных и освободились в связи с отбытием срока наказания.

Отметим, пожизненное лишение свободы стало применяться в России 25 лет назад. Сейчас его отбывают более двух тысяч человек.