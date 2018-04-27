Перед майскими праздниками москвичам напомнили, где можно делать шашлыки

В настоящий момент зоны для пикника оборудованы на юге столицы — в парке у Борисовских прудов.

Москвичам напомнили о том, где в столице разрешено делать шашлыки. О правилах отдыха рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

— Разрешены разведение огня и жарка шашлыков исключительно в специально отведённых для этого местах при соблюдении следующих условий: расстояние до жилых зданий — от 50 м, — рассказали в Мосгорпарке.

Отмечается, что обязательно наличие ёмкости с водой либо огнетушителя. Также в службе напоминают о запрете открытого огня, поэтому вместо дров обязательно нужно использовать уголь, высота мангала — от 30 сантиметров.

На данный момент зоны для пикника оборудованы в парке у Борисовских прудов.