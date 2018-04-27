Россияне признали шутки Задорнова и Петросяна самыми смешными

Отмечается, что практически каждый второй россиянин способен шутить и понимать шутки.

Жители России чаще всего смеются над шутками юмористов Евгения Петросяна и ушедшего из жизни в минувшем году Михаила Задорнова. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Следом за ними следует Владимир Винокур и Михаил Жванецкий. Молодёжь предпочитает шутки Павла Воли, Гарика Харламова, пенсионеры — Евгения Петросяна.

Опрос также отмечает, что россияне по-прежнему любят шутки советских "классиков жанра". Практически каждый второй россиянин способен шутить и понимать шутки. Самыми популярными являются анекдоты и шутки на бытовые и жизненные темы. Реже шутят о политике, а секс, тюрьма и история не являются для жителей юмористическими темами.

Опрос был проведён 26 марта и 5 апреля 2018 года. Метод — телефонное интервью.