Ушёл от ответственности. Полиция нашла убийцу спустя 18 лет, но он уже был мёртв

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Ушёл от ответственности. Полиция нашла убийцу спустя 18 лет, но он уже был мёртв

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Уголовное дело всё равно направили в суд, интересы обвиняемого будут защищать его сын и адвокат.

В Кирове раскрыли убийство, которое произошло в декабре 2000 года. Как сообщили в региональной прокуратуре, установить личность преступника удалось благодаря современным технологиям.

Расправа произошла 18 лет назад в рюмочной. Между двумя подвыпившими посетителями завязался спор. В порыве ярости один ударил другого ножом, от чего раненый скончался. После содеянного мужчина сбежал с места происшествия. Расследование уголовного дела зашло в тупик, и производство приостановили, так как найти преступника тогда не удалось.

Личность убийцы установили спустя 18 лет благодаря современным технологиям. Однако оказалось, что преступник скончался из-за болезни ещё в 2006 году.

Сейчас уголовное дело направили в суд, интересы обвиняемого будут защищать его сын и адвокат.

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