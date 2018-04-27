Ушёл от ответственности. Полиция нашла убийцу спустя 18 лет, но он уже был мёртв

Уголовное дело всё равно направили в суд, интересы обвиняемого будут защищать его сын и адвокат.

В Кирове раскрыли убийство, которое произошло в декабре 2000 года. Как сообщили в региональной прокуратуре, установить личность преступника удалось благодаря современным технологиям.

Расправа произошла 18 лет назад в рюмочной. Между двумя подвыпившими посетителями завязался спор. В порыве ярости один ударил другого ножом, от чего раненый скончался. После содеянного мужчина сбежал с места происшествия. Расследование уголовного дела зашло в тупик, и производство приостановили, так как найти преступника тогда не удалось.

Личность убийцы установили спустя 18 лет благодаря современным технологиям. Однако оказалось, что преступник скончался из-за болезни ещё в 2006 году.

Сейчас уголовное дело направили в суд, интересы обвиняемого будут защищать его сын и адвокат.