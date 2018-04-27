СМИ: К 2019 году каждый россиянин получит единый идентификатор

Благодаря уникальному номеру каждый россиянин сможет найти данные о себе в любой базе.

Каждый гражданин России к 2019 году получит единый идентификатор, который объединит номер паспорта, пенсионного и страхового удостоверений граждан. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

Отмечается, что разработкой проекта занимаются Банк России и два ведомства. По данным издания, благодаря уникальному номеру каждый россиянин сможет найти данные о себе в любой базе.

К примеру, на сайте Пенсионного фонда РФ по паспортным данным можно будет получить СНИЛС.

Источник газеты, близкий к Минкомсвязи, отмечает, что единый номер сможет заменить гражданам России остальные документы.