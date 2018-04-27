Представитель Хлопонина отверг обвинения во взятке при продаже виллы Прохорову

Пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина прокомментировал "расследование" ФБК о том, что чиновник продал виллу в Италии бизнесмену Михаилу Прохорову за 35,5 млн евро, что якобы является взяткой. По словам Натальи Платоновой, сделка была проведена на рыночных условиях.

— Мы не интересуемся творчеством Навального и не хотим комментировать его домыслы. Сделка по продаже недвижимости Александром Хлопониным была официально задекларирована, проведена на рыночных условиях с уплатой всех необходимых налогов, — приводит слова Платоновой РБК.

В свою очередь, представитель группы "Онэксим", которая принадлежит Прохорову, называет утверждения ФБК ложью. Сам миллиардер намерен подать в суд на Алексея Навального.