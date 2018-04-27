Канадцы собрали почти $700 тысяч для пострадавших при ЧП с фургоном в Торонто

Среди пострадавших 91-летняя россиянка Александра Кожевникова, также имеющая канадское гражданство.

В Канаде собрано более 695 тысяч американских долларов, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших в результате недавнего наезда фургона на пешеходов в Торонто. Об этом сообщается на сайте онлайн-пожертвований torontofoundation.ca, где организован сбор средств. Деньги отправляли рядовые граждане с разных концов страны.

По словам организаторов благотворительной кампании, сбор средств будет продолжен. После того как сумма превысит 1,5 млн долларов, средства распределят между семьями погибших и пострадавших.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 23 апреля. Фургон врезался в толпу людей на Янг-стрит в Торонто. В результате погибло 10 человек, 15 пострадали, в том числе 91-летняя россиянка.

Полиция города нашла и задержала водителя фургона. Ему предъявили обвинения в убийстве.