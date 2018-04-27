Трамп пригрозил странам, которые не поддержат заявку США на проведение ЧМ-2026

Американский президент заявил, что не видит смысла поддерживать такие государства, в том числе в ООН.

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своём "твиттере", в котором выразил надежду на поддержку другими странами совместной заявки США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Единственным их конкурентом на данный момент является Марокко.

— США подали сильную совместную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение ЧМ-2026. Будет стыдно, если страны, которых мы всегда поддерживали, выступят против нашей заявки. Зачем нам поддерживать тех, кто не поддерживает нас (в том числе и в ООН), — говорится в сообщении американского президента.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 апреля 2018 г.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето поддержал совместную заявку и отметил, что футбол объединяет Мексику, США и Канаду, несмотря на все разногласия. Выбор страны — хозяйки чемпионата мира 2026 года состоится 13 июня на заседании конгресса ФИФА в Москве.

Отметим, что США претендовали в том числе на проведение ЧМ-2018, который состоится вскоре в России.