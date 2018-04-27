Трамп пригрозил странам, которые не поддержат заявку США на проведение ЧМ-2026

Читайте также

Трамп пригрозил странам, которые не поддержат заявку США на проведение ЧМ-2026

3113

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Американский президент заявил, что не видит смысла поддерживать такие государства, в том числе в ООН.

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своём "твиттере", в котором выразил надежду на поддержку другими странами совместной заявки США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Единственным их конкурентом на данный момент является Марокко.

— США подали сильную совместную заявку вместе с Канадой и Мексикой на проведение ЧМ-2026. Будет стыдно, если страны, которых мы всегда поддерживали, выступят против нашей заявки. Зачем нам поддерживать тех, кто не поддерживает нас (в том числе и в ООН), — говорится в сообщении американского президента.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето поддержал совместную заявку и отметил, что футбол объединяет Мексику, США и Канаду, несмотря на все разногласия. Выбор страны — хозяйки чемпионата мира 2026 года состоится 13 июня на заседании конгресса ФИФА в Москве.

Отметим, что США претендовали в том числе на проведение ЧМ-2018, который состоится вскоре в России.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×