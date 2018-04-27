Эксперты назвали топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России по продажам

Безоговорочным лидером в своём сегменте является автомобиль Hyundai Creta, который также входит в пятёрку самых продаваемых машин в стране.

В аналитическом агентстве "Автостат" составили рейтинг самых популярных по продажам в России кроссоверов и внедорожников. По данным экспертов, в первом квартале текущего года в нашей стране было продано 157,2 тыс. подобных автомобилей, соответственно, сегмент SUV с долей около 43% остаётся крупнейшим на российском рынке.

На первом месте в данном сегменте остаётся Hyundai с 21,6 тыс. проданных автомобилей. За ним следуют Renault (18,2 тыс.) и Nissan с 14,9 тыс.

В первой пятёрке также Toyota и KIA с результатом в 13 тыс. и 11,8 тыс. автомобилей, а в топ-10 попали Mitsubishi (9,1 тыс. авто), Volkswagen (8,1 тыс.), Lada (7 тыс.), Chevrolet (6,7 тыс.) и Ford (5,9 тыс.).

Безоговорочным лидером в своём сегменте является автомобиль Hyundai Creta, который также входит в пятёрку самых продаваемых машин в России.