Никол Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении

Лидер оппозиции также сообщил о переговорах с главой партии "Дашнакцутюн" Арменом Рустамяном.​

Глава оппозиционной парламентской фракции "Елк", возглавивший протестное движение в Армении, Никол Пашинян обсудил ситуацию в стране с президентом Арменом Саркисяном.

— Вчера вечером я встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили ситуацию в Армении и возможные пути её решения, — написал политик в своём "фейсбуке". Пашинян добавил, что также встретился с главой партии "Дашнакцутюн" Арменом Рустамяном.​

Ранее Пашинян сообщил, что оппозиция Армении готова к переговорам с властью, если этот процесс будет максимально открытым, а от правящей коалиции на них выступит временно исполняющий обязанности главы кабмина Карапетян.

Напомним, акции протеста привели к отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Карен Карапетян. Выборы нового премьера могут пройти в парламенте республики 1 мая.