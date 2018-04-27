В Москве 9 Мая перекроют центр для шествия "Бессмертного полка"

Ограничения коснутся в том числе Ленинградского проспекта, Тверской, Моховой и других улиц.

На время шествия "Бессмертного полка", которое пройдёт 9 Мая в Москве, перекроют движение в центре города. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Полностью будет перекрыто движение на участках следующих улиц: Ленинградский проспект (от станции метро Динамо), улицы 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлёвская набережная, Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост.

Сбор участников памятного марша начнётся в 12:00, само шествие пройдёт с 15:00 до 19:00. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 700 тысяч человек.

"Бессмертный полк" — общественная акция, которая проходит в России, а также в некоторых других странах — Украине, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Израиле — в День Победы. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках фотопортреты своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.