Основной владелец "Зимней вишни" готов передать здание властям

Некоторые другие крупные собственники также заявили о намерении последовать его примеру.

Главный владелец "Зимней вишни" — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — согласился передать здание муниципалитету, чтобы на месте сгоревшего торгового центра могли увековечить память погибших. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

— Основной собственник — это кондитерский комбинат. Он согласен отказаться от прав в пользу города, готов даже профинансировать снос. Уже готовит документы о передаче собственности, — сообщил градоначальник на брифинге.

По словам Середюка, некоторые другие крупные собственники также заявили о намерении последовать примеру совладельца. Мэр напомнил, что на месте сгоревшего ТЦ предлагается высадить количество деревьев, соответствующее числу погибших при пожаре людей.

Отметим, что владельцем ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" является проживающий в Австралии кондитерский король Денис Штенгелов. После трагедии он первым объявил о том, что здание восстановлено не будет, и выплатил семьям погибших по три миллиона рублей.

Крупный пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошёл 25 марта. Он унёс жизни 60 человек. Расследование по факту трагедии продолжается.