В России могут ограничить возможности прокуратуры в возобновлении уголовных дел

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В России могут ограничить возможности прокуратуры в возобновлении уголовных дел

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Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования только в течение одного года после его закрытия. Документ был внесён в палату кабмином. Он размещён на сайте Правительства РФ.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения.

По мнению правительства, законопроект позволит гарантировать эффективную судебную защиту от "незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования".

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