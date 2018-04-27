В России могут ограничить возможности прокуратуры в возобновлении уголовных дел

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования только в течение одного года после его закрытия. Документ был внесён в палату кабмином. Он размещён на сайте Правительства РФ.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения.

По мнению правительства, законопроект позволит гарантировать эффективную судебную защиту от "незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования".