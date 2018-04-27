Перевернувшийся КамАЗ с песком "пролетел" по МКАД сотни метров — видео

Утренняя авария вызвала на магистрали многокилометровый затор. По счастливой случайности пострадавших нет.

Сегодня утром на 60-м километре МКАД в районе Рублёво-Успенского шоссе перевернулся грузовик с песком. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое свидетельствует о высокой скорости КамАЗа перед аварией.

На этих кадрах видно, что после того, как тяжёлая машина перевернулась, она ещё несколько сотен метров "летела" по магистрали со скоростью потока, чудом не задев легковые машины. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за этого ДТП на МКАД затем образовалась многокилометровая пробка.