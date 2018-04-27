Порошенко объявил о переносе Дня пограничника Украины

По мнению политика, праздник должен стать "созвучным с реальными историческими событиями" в Незалежной.

Украинские пограничники будут отмечать свой профессиональный праздник не 28 мая, а 30 апреля. Об этом президент Незалежной Пётр Порошенко объявил на торжествах, посвящённых 100-летию службы.

— Подписал указ об установлении профессионального праздника Дня пограничника 30 апреля. Этот праздник должен наконец-то стать созвучным с реальными историческими событиями именно на Украине, — объяснил Порошенко решение в своём "твиттере".

По его словам, Госпогранслужба Украины "ведёт родословную" от военных формирований, действовавших во время "украинской революции 1917–1921 годов". Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По мнению политика, этим армия обозначила границу Незалежной, которая является "исторической правопреемницей Украинской Народной Республики и Гетманской державы".

Напомним, в 2017 году Порошенко перенёс День десантника со 2 августа на 21 ноября.