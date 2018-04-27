Врио премьера Армении отказался вести переговоры с лидером оппозиции

Врио главы государства также считает, что требование о проведении переговоров перед камерами показывает, что их целью не является достижение результата.

Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Арам Араратян.

По его словам, Карапетян считает их бесперспективными.

— И.о. премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорить. — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Врио премьера также считает, что требование о проведении переговоров перед камерами показывает, что их целью не является достижение результата. Карапетян призвал также лидера оппозиции прислушаться к призыву президента Армении совместно обсудить существующие проблемы.