Врио премьера Армении отказался вести переговоры с лидером оппозиции

Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Арам Араратян.
По его словам, Карапетян считает их бесперспективными.
— И.о. премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорить. — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Врио премьера также считает, что требование о проведении переговоров перед камерами показывает, что их целью не является достижение результата. Карапетян призвал также лидера оппозиции прислушаться к призыву президента Армении совместно обсудить существующие проблемы.
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