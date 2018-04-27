СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала ретрансляцию запрещённых российских телеканалов, каких именно, не уточняется. Об этом говорится на сайте ведомства.
— Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов, — говорится в сообщении.
Оперативники обнаружили подпольный телекомцентр на территории одного из торговых центров Святошинского района в Киеве. По данным службы, он работал под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров.
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