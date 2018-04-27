СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов

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СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Подпольный телекомцентр работал на территории одного из киевских торговых центров.

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала ретрансляцию запрещённых российских телеканалов, каких именно, не уточняется. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов, — говорится в сообщении.

Оперативники обнаружили подпольный телекомцентр на территории одного из торговых центров Святошинского района в Киеве. По данным службы, он работал под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров.

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